FASHION & DANCE Hannover 2018: Tolles Casting – noch mehr Talente gesucht

1. Oktober 2018: Fast 40 Interessierte aus unterschiedlichen Kulturkreisen haben sich am Sonntag in der Move & Style Dance Academy von Daniel J.F. Slemties (Hannover Südstadt) als Models und Tänzer/innen für die FASHION & DANCE 2018 in beworben. „Wir haben beeindruckende Talente in jedem Alter gesehen. In einer Woche gibt es Bescheid, wer mit dabei ist“, sagt Ercan Carikci vom Management der interdisziplinären Modenschau, die am 27. Oktober 2018 in der Galerie Herrenhausen präsentiert wird.

„Wir brauchen noch mindestens weitere 30 Models ab 16 Jahren: Wir suchen keine perfekten Bodys, sondern Persönlichkeiten, die Mode, Tanz und die Bühne lieben.“ Wer bei FASHION & DANCE Hannover aktiv dabei sein will, meldet sich bei Ercan Carikci (F&D Management): Ercan@ErcanCarikci.de, mobil 01515 – 1076372.Als Lohn gibt es ein kostenloses Model-Coaching mit Nadine und John Campbell (Tanzschule Body Talk). Nach der gelungenen Premiere 2016 zeigt sich die lebendige Mode-, Musik- und Tanzszene Hannovers erneut am 27. Oktober 2018 auf einer 50 Meter langen Bühne: In prachtvoller Barock-Kulisse wird in Herrenhausen eine bunte, durch viele Kulturen beeinflusste Mode-Mischung „designed und made in Hannover“ präsentiert.Ercan Carikci (F&D Management): Ercan@ErcanCarikci.de, mobil 01515 – 1076372www.fashionanddance.deSonnabend, 27. Oktober 2018, 17 + 20 Uhr, Dauer jeweils ca. 75 Minuten, Galerie Herrenhausen, Herrenhäuser Str. 3a, 30419 Hannover, (Stadtbahnlinien 4 + 5, Station Herrenhäuser Gärten)im Vorverkauf unter www.vvk-kuenstlerhaus.de oder www.eventim.de, Preise: 1. Reihe 35 €, 2. Reihe 25 €, 3. Reihe 15 €, ermäßigt 30 €, 20 €, 10 € + Vorverkaufsgebühren