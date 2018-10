FASHION & DANCE 2018 – interkulturelle Modenschauen in Herrenhausen

Es gibt noch Tickets: Nach gelungener Premiere 2016 startet in diesem Jahr eine neue FASHION & DANCE. Am Sonnabend, 27. Oktober 2018, zeigen zehn Designer/innen aus Stadt und Region im prachtvollen Barock-Ambiente der Herrenhäuser Galerie um 17 und um 20 Uhr eine bunte, durch viele Kulturen beeinflusste Mode-Mischung für Frauen und Männer.

Untermalt werden die Kollektionen durch einen heißen Musikmix und innovative Lichtkunst „made in Hannover“. Tanzgruppen und Models vom Teenager bis zu 60+ präsentieren die Designerstücke, die durch Salsa, Hip-Hop, Street Dance, Ballett, orientalischen und zeitgenössischen Tanz interpretiert werden. Fast 300 Kreative beteiligen sich aktiv an der Show – darunter aus ihrer Heimat geflüchtete Neu-Hannoveraner/innen. Die Niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe,, MdL, istfür dieses außergewöhnliche interkulturelle Projekt.„Die kreativen Disziplinen in unserer Stadt verschmelzen erneut zu einem einzigartigen experimentellen Kunstwerk“, verspricht die Ideengeberin undvon F&D Hannover 2018,. Die Modedesignerin zeigt am 27. Oktober gemeinsam mit einem kleinen internationalen Team aus Syrien, Iran und Afghanistan und mit indischen Gast-Designerin/innen aus Pune und Mumbai eine „Orientkollektion“.„Ich freue mich sehr darüber, dass wir sowohlals auchwie Vivica und Philipp Bree oder Thorsten Max Volmary für das innovative Projekt begeistern konnten. Zusätzlich tragen nicht nur viele Institutionen undzu einer gelungenen Show bei, sondern auchwie Jarred Bailey, Alexandra Michels, Alina Just und Daniel J. Federico Slemties oder Nadine und John Campbell, die die gesamte Choreografie der Show verantworten“, sagt Kümper.Karten im Vorverkauf unter www.vvk-kuenstlerhaus.de oder www.eventim.dePreise: 1. Reihe 35 €, 2. Reihe 25 €, 3. Reihe 15 €, ermäßigt 30 €, 20 €, 10 € + VorverkaufsgebührenDenund eine ausführliche Übersicht über die Design- und Tanzbeiträge für FASHION & DANCE Hannover 2018 finden Sie hier: