Wir suchen DICH als Gasttänzer!!!

Du mußt nur 3 Dinge erfüllen.-------------------------------------------------1. Du hast Spaß am Tanzen, gehst fleißig tanzen und hast eine gepflegte Erscheinung.2. Du hast den Kurs, zu dem Du als Gasttänzer eingesetzt werden kannst schon einmal (egal wo) absolviert.3. Dein letzter Kurs liegt nicht länger als 36 Monate zurück und wir müssen Dir anhand Deines Kenntnisstandes keine neuen Inhalte mehr vermitteln.Die Kursteilnahme als Gasttänzer ist völlig kostenlos!Und so läuft´s:------------------------Haben wir in einem Tanzkurs SingletänzerInnen, fragen wir bei Dir an, ob Du Lust hast bei diesem Kurs mitzumachen. Wenn Du “Ja” sagst, freuen wir uns. Wenn Du keine Zeit haben solltest sind wir Dir auch nicht böse. Dann fragen wir halt beim nächsten Mal wieder.Wenn Du nicht mehr gefragt werden möchtest, so sage uns einfach Bescheid. Alle Daten sind nur für unseren internen Gebrauch (absolut keine Veröffentlichung) .Jetzt bewerben:Info@HappyHours.deoder ruf uns an: 0511 / 88 88 11!Wir suchen für- DiscoFox, Salsa und Gesellschaftstanzegal welches Level:- Anfänger, Aufbau, Fortgeschritten oder Figurenkurse.Tanzschule HAPPY HOURSAm Winkelberge 130419 Hannover / Herrenhausen