Tanzschule HAPPY HOURS

----------------------------------------------------------------Dank überzeugendem und umfassendem Hygienekonzept und stets frischer Luft in unseren Tanzsälen, konnten wir jetzt die vor Corona begonnen Kurse weiterführen. Wir freuen uns, Euch wieder bei unszu dürfen, obwohl einige Tänzer sogar unsere Online-Kurse sehr vermissen. Diese haben irgendwie doch Spaß gemacht.Das Tanzen findet bei unsmit einem festen Tanzpartner sogar auch aus 2 verschiedenen Haushalten statt. Eine Tanzfläche ist für jedes Tanzpaar großzügig markiert, sodass eineingehalten werden kann. Die Pausen verbringen wir im Biergarten (auch ohne Maske).Natürlich achten wir darauf, dass dieund lassen nur eine begrenzte Anzahl von Paaren oder Solotänzern zu einem Kurs zu.Wir setzen neue Maßstäbe mit frischen Kursinhalten in unseren Tanzkursen und viel Spaß bei netter Unterhaltung. Unser Team sowie die Kursinhalte werden Euch begeistern. Unsere Kurse starten jeden Monat und bieten damit größtmögliche Auswahl und Flexibilität.Mit unserem neuenproduzieren wir den Strom, den wir brauchen und haben somit eine. Wer sein E-Auto während des Kurses aufladen möchte, dem steht sogar eine "Tankstelle" zur Verfügung. Und obwohl wir viele Parkplätze direkt vor der Tür haben, ist die Erreichbarkeit mit Bus&Bahn ideal.Danke, dass wir medizinisch so gut versorgt werden, dass wir das Virus in den Griff bekommen, dass wir im Supermarkt alles bekommen, was wir brauchen, dass das öffentliche Leben bestmöglich aufrecht erhalten wird, etc.• Discofox • Hochzeits Crashkurse • Einzelstunden • Salsa • HipHop • Kindertanz • Lindedance • Zumba • Bauchtanz • Disco-Chart • West Coast Swing • GesellschaftstanzDa in den Clubs und Tanzkreisen, beim HipHop und Kindertanz, beim LInedance und Seniorentanz etc. im April und Mai viele Stunden ausgefallen sind, werden wir dieses Jahre auch in den Sommerferien das Angebot für Euch weiterlaufen lassen.Bleibt weiterhin gesund und macht das Beste aus jeder Situation.Euer HAPPY Team