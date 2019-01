„TanzNacht“ mit Workshop

öffnen wir am Samstag 16. Februar wieder die Tanzflächen. Von Disco-Fox vom Feinsten bis zu gepflegten Gesellschaftstänzen wird hier alles Tanzbare gespielt. Zudem gibt es eine zweiten Tanzfläche für Salsa, Bachata, Merengue, Kizomba.Die besondere Musik verleiht unserer stadtbekannten Tanz-Party ihren einzigartigen Charakter. Ein Tanzevent, das richtig Laune macht.Und bei HAPPY HOURS treffen sich nicht nur die eigenen Tänzer, sondern wir heißen auch alle Schüler und Tänzer von anderen Tanzschulen stets willkommen. Wir wollen gemeinsam einen netten Abend tänzerisch auf dem Parkett zu verbringen.1. Workshop Disco-Walzer (Starter 17:30-19:00 Uhr & Aufbau 19:00-20:30 Uhr)2. interessantermit Guillermo und Eli um 20:45-21:30 Uhr für nur 5€/Person Thema: Son Cubano -> Video 3. Es ist– Du kannst also mal wieder verkleidet kommen – ist aber kein Muss.Einlaß: 20:30 Uhr (Ende 0:30 Uhr)Eintritt 5€DJ : HAPPY StefanVeranstaltungsort: Am Winkelberge 1, 30419 Hannover / Herrenhausen