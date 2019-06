Tanzen Lernen - neu entdeckt

NEUES Pilotprojekt :

Standard-Latein-Tänze Spezial:

–-----------------------------------------

In jeweils 4 Wochen á 90 Minuten behandeln wir „nur“ 2 von Dir ausgesuchte Tänze aus dem Bereich der Gesellschaftstänze. Dafür aber höchst intensiv:



Also jeweils vom Grundschritt bis zu tollen Schrittkombinationen.



Euer Vorteil: Ihr trainiert für einem längerem Zeitraum wenigere Tänze mit mehr Drehungen. Die Schüler können sich auf wenige Tänze konzentrieren und lernen ihre Wunschtänze somit ganz intensiv.



Anfangen werden wir mit

-------------------------------------------

• Langsamer Walzer und Foxtrott (ab Do 13.6. um 20:15 Uhr )

• ChaCha und Quickstep (ab Di 18.6. um 19:00 Uhr)





Dann folgen demnächst

• Rumba und Jive (ab Do 11.7.)

• Tango und Samba (ab Di 16.7.)

• Wiener Walzer und Salsa und Merengue (ab Do 8.8.)



Jetzt anmelden. Die Starttermine findest Du hier.

www.happyhours.de/index.php/kurse/gesellschaftstanzintensiv/



Wir wünschen viel Spaß bei Deinem (neuen) Hobby, eine ordentliche Portion Begeisterung und jede Menge gesellige Tanzstunden.