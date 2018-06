Seit kurzem habe ich, Sophie Günther, einen Raum in Herrenhausen gemietet!

Hier biete ich Tanztraining und Improvisation an!

Mit dem Ziel auf die Bühne zu gehen, mit einigen Schülern und jungen und älteren Menschen die Möglichkeit zu geben sich körperlich zu schulen und fit zu halten, sowie sich künstlerisch zu betätigen, befinde ich mich in einer Räumlichkeit von der Tanzschule "Happy Hours", Am Winkelberge 1