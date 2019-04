Tanz in den Mai

Wie immer öffnen wir um 20:30 Uhr die Türen des Veranstaltungszentrums HAPPY HOURS in Herrenhausen. Bei schönem Wetter ist auch der Biergarten geöffnet.Heute haben wir natürlich wieder zwei Tanzflächen für Euch offen und dazu 2 DJs. Als Besonderheit ist für 2 Stunden eine 4-köpfige Musikband zu Gast. Ihr könnt also schwungvoll auch nach Livemusik das Tanzbein schwingen - das ist einmalig in Hannover.Wie immer wird auf der Haupttanzfläche (Saal 1) von Disco-Fox vom Feinsten bis zu gepflegten Gesellschaftstänzen alles Tanzbare gespielt. Auf der zweiten Tanzfläche gibt´s Salsa, Bachata, Merengue, Kizomba.Hannovers beste Musikmischung aus Evergreens und Chartbreakern verleiht unserer dieser Tanz-Party ihren einzigartigen Charakter. Das kannst Du Dir nicht entgehen lassen. Begeisterte Tänzer treffen sich hier, um die absolute Vielfalt des Tanzen zu erleben.Bei HAPPY HOURS treffen sich nicht nur die eigenen Tänzer, sondern wir heißen auch alle Schüler und Tänzer von anderen Tanzschulen stets willkommen. Wir wollen gemeinsam einen netten Abend tänzerisch auf dem Parkett zu verbringen.Einlaß: 20:30 Uhr (Ende ca. 1:00 Uhr)Eintritt 8€DJ : HAPPY-Stefan, Jürgen, GuillermoVeranstaltungsort: Am Winkelberge 1, 30419 Hannover / Herrenhausen