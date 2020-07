Sommer-(Kurz)Tanzkurse de luxe - von allem etwas!

Das volle Programm in nur 6 Wochen zum einmaligen Sommerpreis.Und mit unsererkönnt ihr in allen Parallel-Kursen mitmachen - ohne einen Cent mehr zu zahlen.👍 Mehr Tanzen - mehr Vorteile - mehr Spaß!Die Kurse starten am : Di 21. Juli, Do 23. Juli oder So 26. JuliDownload Sommer-Kurz-Tanzkurse (PDF Dank überzeugendem und umfassendem, stetsin unseren Tanzsälen, einem durch Markierungen sicher gestelltenfinden alle Kursemit einem festen Tanzpartner () sogar auch aus 2 verschiedenen Haushalten statt. Bei allen Kursen lassen wir nur einevon Paaren zu.Diese tänzerische Allgemeinbildung solltet Ihr unbedingt haben, um auf der nächsten (Betriebs-)Feier oder Hochzeit nicht sagen zu müssen: "Nein, ich kann leider nicht tanzen."Das ändern wir JETZT und Du wirst Spaß haben bei: Walzer, Langsamer Walzer, Rumba, Jive, ChaCha, Tango, Samba, Foxtrott, Quickstep, Merengue, Salsa, Disco-Fox, etc.Versprochen!Wir wünschen eine, eine ordentliche Portionund jede Menge