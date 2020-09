Salsa - Merengue - Bachata

Jetzt anmelden

Unser Schutzkonzept für Eure Gesundheit und sicheres Tanzen.Weiß Du, dass HAPPY-Tänzer absolut grandios sind und bei uns keine Angst vor Corona haben, da unsere Schutzmaßnahmen weit über das Notwendige hinaus gehen? Alle, die bei uns in den letzten Wochen getanzt haben, fühlen sich absolut sicher und kommen gerne wieder.Und zugleich appellieren wir an die Vernunft aller, damit die Lockerungen von Dauer sind und nicht bei einem Anstieg der Infektionszahlen wieder zurückgenommen werden müssen.Die Tanzschule HAPPY HOURS unterstützt alle Maßnahmen zur Erhaltung der Lockerungen.• Anmelden zur Kontaktnachverfolgung• Mindestabstand 1,5m einhalten• Teilnehmerzahl begrenzt entspr. der Saalgrößen• bei Krankheitsanzeichen auf Teilnahme verzichten• Maskenpflicht außerhalb des Tanzsaales aber keine Maskenpflicht beim Tanzen• Tanzen mit einem festen Tanzpartner (kein Partnerwechsel) auch aus zwei Haushalten (Singles) möglich• allgemeine Hygieneregeln beachten• Hände desinfizieren beim Betreten der Tanzschule• HEPA-Luftfilter (H13) sorgen für reine Luft• Wärmestrahler sorgen für angenehme Wärme im Außen(Pausen)Bereich... und alles wird ökologisch mit eigener Solarenergie betrieben.Bei Fragen zu unserem Schutz- und Hygienekonzept, sprich' uns bitte an, damit wir gemeinsam Dein Tanzen bei HAPPY HOURS sicher gewährleisten können.Tel.: 0511 88 88 11Am Winkelberge 1 - Hannover/Herrenhausen