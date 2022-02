Neue Discofox-Tanzkurse

Der beliebte Allrounder ist sehr einfach zu lernen, erweiterbar und ideal für Neueinsteiger.Du kannst von den Erfahrung von über 30 Jahren Disco-Fox profitieren. Damit sind wir die älteste auf Disco-Fox spezialisierte Tanzschule in Hannover. Hier haben schon die meisten Norddeutschen und Deutschen Meister das Tanzen angefangen. Du lernst auf einfache und effektive Weise; mit viel Spaß bei HAPPY Stefan und Kerstin.Die nächsten 4-wöchigen Kurse starten am…Sei dabei "enjoy the moment"• Wir sorgen für größtmögliche Sicherheit.(z.B. Luftfilter, 10m²/Paar)• Es gibt weiterhin nur kleine Kurse.• Beim Tanzen oder am Platz kannst Du die Maske abnehmen.Als Hannovers beste Discofox Tanzschule bietet HAPPY HOURS in Herrenhausen noch bedeutend viel mehr. Gesellschaftstanz und Salsa, Linedance und HipHop Yoga und Zumba. Alle Kurse kannst Du mit oder ohne Partner buchen, wir kümmern uns um eine Tanzpartner/in.Zu uns gehört auch Hannovers Salzinsel für Wellness und Gesundheit und den Gesundheitsvorträge. Auch der Freizeitclub mit seinen vielen Aktivitäten ist Teil von HAPPY HOURS Hannover.