Neue Discofox Kurse

Mittwoch 9. Februar (bis 02.03.)

Freitag 11. Februar  (bis 04.03.)

Sonntag 13. Februar  (bis 06.03.)

Wir sorgen für größtmögliche Sicherheit.(z.B. Luftfilter, 10m²/Paar)

Es gibt nur kleine Kurse mit viel Abstand zwischen den Paaren.

Sollte dein Kurs ggf. doch nicht stattfinden, kannst Du kostenlos zurücktreten oder verschieben

Beim Tanzen oder am Platz kannst Du die Maske abnehmen.

Kontakt:

Du kannst jetzt von den Erfahrung von über 30 Jahren Disco-Fox profitieren. Damit sind wir die älteste auf Disco-Fox spezialisierte Tanzschule in Hannover. Hier haben schon die meisten Norddeutschen und Deutschen Meister das Tanzen angefangen. Du lernst auf einfache und effektive Weise; mit viel Spaß bei HAPPY Stefan und Kerstin.Die 4-wöchigen Kurse starten jetzt am…Klick jetzt Dein Level:Sei dabei "enjoy the moment"Wir wünschen Euch eine tolle Zeit, eine ordentliche Portion Begeisterung und jede Menge gesellige Tanzstunden.Als Hannovers beste Discofox Tanzschule bietet HAPPY HOURS in Herrenhausen noch bedeutend viel mehr.undundund. Alle Kurse kannst Du mit oder ohne Partner buchen, wir kümmern uns um eine Tanzpartner/in.Zu uns gehört auchl für Wellness und Gesundheit und den Gesundheitsvorträge. Auch der Freizeitclub mit seinen vielen Aktivitäten ist Teil von HAPPY HOURS Hannover.