Linedance für Anfänger

Hast Du Interesse an Linedance und wolltest es immer schon mal ausprobieren?Jetzt haben wir ein geniales System ausund einem 4 wöchigen individuellen. Das erleichtert Dir den Einstieg in (D)ein neues Hobby extrem - da macht das Tanzen richtig Spaß.So geht´sMelde Dich für einen Workshop an. Dabei erklären wir langsam ca. 3-4 Choreos. Termine und Anmeldung:Nutze den Gutscheincode LDWS09, um 5€ bei Deinem ersten Termin zu sparen.Bei einem Probetraining kannst Du das Gelernte anwenden und festigen. Bei Deinem ersten Probetraining bekommst Du einen persönlichen Gutscheincode, den Du 4 Wochen lang nutzen kannst.Hast Du Fragen, dann melde Dich - gern per WhatsApp 017254 29 555Deine TanzschuleHAPPY HOURSHannover Herrenhausen • Am Winkelberge 1