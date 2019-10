Fr. 25. Oktober = "Let´s Dance" - Hannovers Tanzparty-------------------------------------------------------------Diese Party der Extraklasse kannst Du Dir nicht entgehen lassen. Begeisterte Tänzer freuen sich über die abwechslungsreiche Musik : denn bei uns gibt nicht nur Disco-Fox sondern auch Gesellschaftstanz, Salsa, WestCoastSwing und alles was du tanzen möchtest..Deine Musikwünsche (egal ob Evergreens oder aktuell aus den Charts) werden fast immer erfüllt. So ist die bunte Musikmischung noch perfekter.Bei allen HAPPY-Partys heißen wir neben den eigenen Tänzern auch immer alle Tänzer von anderen Schulen stets herzlich willkommen.Kommst Du ohne Tanz-Partnerin, kannst Du an unserem „Singletänzer-Tisch evtl. andere Tänzer treffen (ohne Gewähr) und mit Ihnen einen Runde über´s Parkett schweben.Einlaß: 20:45 Uhr (Ende 0:30 Uhr)Eintritt 5€DJ : HAPPY StefanAm Winkelberge 130419 Hannover/Herrenhausen