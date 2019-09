Let´s Dance - Hannovers Tanzparty

-------------------------------------------------------------Nun startet sie wieder, die legendäre „Let´s Dance“ Tanzparty am Freitag – einmal im Monat.Diese Party der Extraklasse kannst Du Dir nicht entgehen lassen. Begeisterte Tänzer freuen sich über die abwechslungsreiche Musik : denn bei uns gibt nicht nur Disco-Fox sondern auch Gesellschaftstanz, Salsa, WestCoastSwing und alles was du tanzen möchtest..Kommst Du ohne Tanz-Partner/in, kannst Du beim DJ an unserem „Singletänzer/innen„-Tisch evtl. andere Tänzer/innen treffen und mit Ihnen einen Runde über´s Parkett schweben. Geplant sind in Zukunft auch Taxitänzer und andere Aktionen.Ab 20:45 Uhr öffnen wir die Tanzfläche und dann geht es auch schon gleich los; bis 0:30 Uhr.Deine Musikwünsche (egal ob Evergreens oder aktuell aus den Charts) werden fast immer erfüllt. So ist die bunte Musikmischung noch perfekter.Bei allen HAPPY-Partys heißen wir neben den eigenen Tänzern auch immer alle Tänzer von anderen Schulen stets herzlich willkommen.Einlaß: 20:45 Uhr (Ende 0:30 Uhr)Eintritt 5€DJ : HAPPY StefanDie nächste „Let´s Dance“-Tanzparty steht immer ca. 4 Wochen vorher auf unserer Website: www.HappyHours.de . Oder, wenn Du keinen Termin verpassen und per SMS informiert werden möchtest, so schreibe uns eine >>Mail : info@HappyHours.de