kostenlose Schnupperstunde : Ballett für Erwachsene (Anfänger)

Mit viel Freude und Bewegung werden gesundheitsfördernd und körperfreundlich die Grundlagen des klassischen Balletts auch bis ins hohe Alter vermittelt. Hier kann der Kopf mal vollständig abschalten und sich vom Alltag entspannen. Die Anfängerkurse sind besonders geeignet für absolute erwachsene Neustarter und für Erwachsene, die früher einmal Ballett getanzt haben.Der regelmäßige Ballettunterricht ist ein guter Ausgleich zum vielen Sitzen oder einseitiger Bewegung. Durch das Lösen von Verspannungen kann sich eine ausgeglichene körperliche Fitness aufbauen und Rücken; Nacken und Kopfschmerzen können vorgebeugt werden. Der Ballettunterricht stärkt eine gesunde Körperhaltung, Koordination, Musikalität, gute Beweglichkeit und gleichzeitig Gedächtnis, Konzentration, Gefühl für Eleganz und Ästhetik.Die Ausführung der Bewegungen werden nach den jeweiligen körperlichen Voraussetzungen erklärt. Hierdurch wird individuell der eigenen Körper gesundheitsfördernd trainiert.Carolina Paludo Sulczinski ist eine Profi-Tänzerin aus Brasilien und hat ihren Bachelor an der Folkwang Universität der Künste im Fach zeitgenössischer Tanz und Ballett gemacht. Zuvor studiert sie Tanz Pädagogik an der staatlichen Universität zu Porto Alegre UFRGS, wo sie professionale pädagogische Methoden für den Umgang mit Kinder und Jugendlichen lernte. Trotz der hohen technischen Anforderungen im Ballett, verfolgt ihr Ansatz stets einen gesunden Umgang mit dem Körper. Auch wenn man in erste Linie Ballett mit Disziplin verbindet, ist in Carolina's Unterricht stehts viel Spaß und Freude zu finden.TAnzschule HAPPY HOURSAm WInkelberge 130419 HAnnover0511 / 88 88 11