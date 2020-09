Jerusalema - Tanzworkshop für alle

. dieses Lied geht momentan um die ganze Welt! Schon in zehn Ländern war dieses Lied auf Platz eins der Chartliste, darunter Südafrika, Frankreich, Rumänien, Portugal und Italien.Alt und Jung, Arm und Reich, Schwarz und Weiß zaubert die Melodie gerade in trüben Corona-Zeiten ein Lächeln ins Gesicht. Es ist ein eingängiger Mitmach- und Mutmach-Song , der zum gemeinsamen Tanz-Happening einlädt.Es hat etwas Fröhliches und gleichzeitig etwas Bedächtiges, fast Melancholisches. Aber das Fröhliche überwiegt eben! Es gibt sehr viele Videos mit Tanzversionen aus der ganzen Welt.Jetzt lernst Du bei HAPPY HOURS (Hannover/Herrenhausen) in einem Workshop die Schritte und kannst bei einem Flashmop mit dabei sein. Wähle Deinen Wunschtermin aus und melde Dich an - wichtig, da in Coronazeiten ist die Teilnehmerzahl begrenzt ist.