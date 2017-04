Frauensache - Frauen Secondhand Basar

Hannover: Bodelschwinghkirche |

Am Samstag, den 13.05.2017 findet im Gemeindesaal der Bodelschwingh Kirche, Meyenfeldstraße 1 in Ledeburg, ein Secondhand Basar für Damenkleidung statt. Angeboten werden: gut erhaltene Kleidung, Schwangerschaftsmode, Schuhe, Handtaschen und Accessoires. Bei einer netten Atmosphäre und einem Gläschen Prossecco, können Frauen zw. 9.00 und 12.00 Uhr stöbern und neue Lieblingsstücke anprobieren und erwerben.

15% des Verkaufserlöses werden der Gemeinde gespendet.

Für Verkäuferinnen: Listenausgabe nur am Dienstag, den 02.05.2017 von 16.30 bis 17.00 Uhr im Foyer der Kirche.