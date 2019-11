Discofox tanzen - das schönste Hobby zu zweit.

Am Winkelberge 1

Mach mit Deinem Partner Tanzen zu Deinem schönsten Hobby. Im HAPPY-Dance-Club geht es aber nicht nur um Leistung auf höchster Ebene, sondern um viel Spaß und nette Geselligkeit.



Wöchentlich lernt ihr mit viel Fun locker immer etwas mehr dazu oder frischt Vergessenes leicht wieder auf, variiert die Figuren und Drehungen, die ihr schon könnt mit neuen Folgen und Eingängen. Lernt Techniken, sauberer zu tanzen und besser zu drehen. Wie schon in allen Kursen legen wir viel Wert auf saubere Technik. Auch Basic und Figuren-Kombinationen kommen nicht zu kurz.



Schon nach dem Level 2+ (besser tanzen) oder auch als Quersteinsteiger von anderen Tanzschulen und Clubs könnt Ihr an unseren Discofox-Clubs teilnehmen. Schwerpunkt ist das leichte lockere Tanzen mit Tips und Tricks aus unserer Schatzkiste, die aus Euch tolle Discofox-Tänzer machen.



Zu diesen Clubs könnt ihr euch nur paarweise anmelden. Singleanmeldungen und Gasttänzer sind hier (anders als in unseren Kursen) nicht möglich.