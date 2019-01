Disco-Walzer – der interessanteste Workshop seit es Disco-Fox gibt

Mach ammehr aus Deinem DiscoFox.DiscoWalzer ist eine interessante und reizvolle Mischung aus dem klassischenund tollen. Dadurch entsteht ein völlig neues Walzer- aber auch Discofox Gefühl. Disco-Walzer ist auf engstem Raum tanzbar, aber auch mit raumgreifenden Bewegungen möglich. Der Disco-Walzer eignet sich Ideal für Hochzeiten, Bälle und weitere Tanzveranstaltungen.Der Starter-Workshop richtet sich an Tänzer mit leichten Disco-Fox Erfahrungen und kaum (oder auch keine) Langsamer-Walzer Erfahrungen.Nach einer Langsamer-Walzer und Disco-Fox Bestandsaufnahme geht es bereits an die Umsetzung der Discofox-Figuren aus unserem Anfängerkurs in den Langsamen Walzer Takt.Wer mehr will, kann im zweiten Workshop weitere etwas kompliziertere Disco-Fox-Figuren in den Walzertakt einbauen.und/oderund anschließend zur TVeranstaltungsort: Am Winkelberge 1, 30419 Hannover / Herrenhausen