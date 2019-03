Disco-Chart Workshop ... mal ausprobieren

Disco-Chart ist ein ruhrpott-eigener Disco-Tanz; die erotische Variante des Discofox. Disco-Chart ist auch bekannt unter den Namen Ruhrpott-Tango, Italo-Fox oder Tripple-Fox und lässt sich nahtlos in den Discofox einbauen.Dieser Tanz eignet sich besonders für Discofoxer, die ihrem Tanz eine besondere Note verleihen möchten, kann zu fast jeder Musik und auf engstem Raum getanzt werden. Eng bei einander getanzte, harmonische Bewegungen machen den besonderen “Kick“ aus, der sowohl die Tänzer als auch die Zuschauer begeistert. Die Ursprünge liegen im Film “Dirty Dancing“.----------------------------------------------------------------------------Chart am Samstag ohne Anmeldung:1. Workshops für AnfängerSamstags von 16:45-17:45 Uhr ( Termine siehe Onlinekalender ).Kosten: 10 Euro/Paar (bitte passend mitbringen)Es besteht hier für Euch die Möglichkeit unter Anleitung unserer Tanztrainer, den Chart ganz ohne Stress und in Eurem eigenen Tempo zu lernen und zu üben.2. Workshops für FortgeschritteneSamstags von 18-20 Uhr incl. Pause (Termine siehe Onlinekalende r).Kosten: 20 Euro/Paar (bitte passend mitbringen)In diesem Workshop gibt es jeweils eine neue Figur zu erarbeiten und zu perfektionieren."----------------------------------------------------------------------------Workshop mit Anmeldung am Sonntag:für Fortgeschrittene und Anfängereinmal im Monat Sonntags von 19-21 Uhr (incl. Pause)Kosten: 20 Euro/Paar (bitte passend mitbringen)Unsere Tanztrainer Petra und Herbert richten sich in diesem Workshop nach den Bedürfnissen der jeweiligen Teilnehmer. Anfänger werden angelernt; Fortgeschrittene können ihre Chartkenntnisse vertiefen und perfektionieren."----------------------------------------------------------------------------Infos: 0511 / 88 88 11Tanzschule HAPPY HOURSAm Winkelberge 1 / Hannoverwww.google.de/maps?q=Am+Winkelberge+1,+30419+Hannover