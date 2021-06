Den ReStart haben wir genial hingelegt.

Die neuen Kurse : jetzt !!!

Die Clubs und Gruppen trainieren bereits zu den gewohnten Zeiten

... denn jetzt ging es durch die neue Verordnung alles ganz schnell.HAPPY HOURS (Hannovers Adresse für viel Spaß, super Unterhaltung und riesigem KnowHow) ist wieder mit einem überzeugendem Hygiene- und Sicherheitskonzept für Dich da.Bei schönem Wetter erleben wir ein Feeling wie in einem Club-Urlaub. Wir tanzen unter freiem Himmel. Nur die Palmen und der Swimmingpool fehlen - leider .Bei Regen und Sturm tanzen wir ganz sicher in den mit vielen Luftfiltern versehenen Sälen -Alles ohne Test und ohne Maske (beim Tanzen), aber mit Abstand zwischen den Paaren.Nach Deinem Kurs kannst Du im gemütlichen und überdachten Biergarten bei einem kühlen Getränk relaxen.---------------------------------(Mittwoch & Sonntag)(Donnerstag)(Montag)Da wir derzeit weniger Tanzpaaren als sonst zulassen, solltet Ihr Euch ganz schnell für einen Kurs entscheiden.Ihr könnt Euch jetzt noch anmelden, als Paar oder kleine Gruppe. https://happyhours.de und dann "" klicken.-------------------------------------------------------------------------------------------------(Mittwoch)für Kids und Jugendliche (Dienstag, in Kürze Montag)für Kids und Jugendliche (Donnerstag)für Erwachsene (Donnerstag)für Erwachsene (Dienstag)(Mittwoch & Freitag)(Mittwoch, Freitag & Sonntag)(Dienstag & Sonntag)Wenn die Nachfrage weiterhin so groß ist, werden wir neue Gruppen in Kürze anbieten.Interessierst Du Dich für eine Probestunde, so melde Dich unter 0172 54 29 555.