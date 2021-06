Den ReStart haben wir genial hingelegt.

Die neuen Kurse : jetzt !!!

Die Clubs und Gruppen trainieren bereits zu den gewohnten Zeiten

----------------------------------------------... denn jetzt ging es durch die neue Verordnung alles ganz schnell.(Hannovers Adresse für viel Spaß, super Unterhaltung und riesigem KnowHow) ist wieder mit einem überzeugendem Hygiene- und SicherheitskonzeptBei schönem Wetter erleben wir ein Feeling wie in einem Club-Urlaub. Wir tanzen unter freiem Himmel. Nur die Palmen und der Swimmingpool fehlen - leider .Bei Regen und Sturm tanzen wir ganz sicher in den mit vielen Luftfiltern versehenen Sälen -Alles ohne Test und ohne Maske (beim Tanzen), aber mit Abstand zwischen den Paaren.Nach Deinem Kurs kannst Du im gemütlichen und überdachten Biergarten bei einem kühlen Getränk relaxen.---------------------------------(Mittwoch & Sonntag)(Donnerstag)(Montag)Da wir derzeit weniger Tanzpaaren als sonst zulassen, solltet Ihr Euch ganz schnell für einen Kurs entscheiden.Ihr könnt Euch jetzt noch anmelden, als Paar oder kleine Gruppe. https://happyhours.de und dann "" klicken.-------------------------------------------------------------------------------------------------(Mittwoch)für Kids und Jugendliche (Dienstag, in Kürze Montag)für Kids und Jugendliche (Donnerstag)für Erwachsene (Donnerstag)für Erwachsene (Dienstag)(Mittwoch & Freitag)(Mittwoch, Freitag & Sonntag)(Dienstag & Sonntag)Wenn die Nachfrage weiterhin so groß ist, werden wir neue Gruppen in Kürze anbieten.Interessierst Du Dich für eine Probestunde, so melde Dich unter 0172 54 29 555.