https://us02web.zoom.us/j/960596441?pwd=UWlNNGRLZX... Keine Anmeldung notwendig Bearbeiten">Zoom-Format

Auch dieses Jahr feiern wir in den Mai hinein. Natürlich online undfür Euch.... ab 21:32 Uhr aus dem HAPPY Kochstudio :... ab 22:32 Uhr aus der HAPPY Tanzschule :... ab 23:02 Uhr aus der HAPPY Partyarena :mit Tanzen, Singen und mal wieder nette HAPPYs treffenHast Du Musikwünsche, so schicke (Titel und/oder Interpret) diese per WhatsApp an 0172 54 29 555Der Link zum Online in den MaiKeine Anmeldung notwendig