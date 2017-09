Emissionen der geplanten Klärschlammverbrennung in Lahe

Jahresfrachten:

Wie in Isernhagen wurde auch im Bezirksrat Lahe ein unabhängiger Experte gefordert.In einer Veranstaltung im Ratssaal der Gemeinde Isernhagen hat enercity auch relative Schadstofffrachten in mg/m³ vorgestellt. Multipliziert man die Zahlen mit der geplanten Abluftmenge pro Jahr (300.000.000 m³) erhält man einen Eindruck was so pro Jahr auf die Nachbarschaft herunterrieselt(gasförmige anorganische Chlorverbindungen)(gasförmige anorganische Fluorverbindungen)(Schwefeldioxid und –trioxid)(Stickstoffmonoxid und –dioxid)und seine Verbindungen(2,5-facher Wert gegenüber einem Kohlekraftwerk)[1](bei SCR- oder NSCR-Verfahren)(4-facher Wert gegenüber einem Kohlekraftwerk)[1](eine Verbrennung ohne CO² ????? )[1] bei der Präsentation wurden die Werte mit der 17. BImSchV verglichen, die fast durchweg unterschritten wurden. Außerdem wurde mit einem Kohlekraftwerk verglichen, weil man aus der Kohle aussteigen will.