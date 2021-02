Winter im Altwarmbüchener Moor

Uns zog es an diesem wunderbaren Tag nicht dorthin, wo die Massen unterwegs waren, sondern in die einsame und stille Natur. Und die gibt es – manche mögen es kaum glauben – tatsächlich immer noch und das nur unweit von Hannover. Nordöstlich der Stadt gibt es verschiedene Moore, und am nächsten liegt das Altwarmbüchener Moor, dass sich seit zwei Jahrzehnten durch Renaturierungsmaßnahmen in Teilbereichen seine Ursprünglichkeit zurückgeholt hat. Nur der Wasserstand ist nach drei Trockenjahren immer noch viel zu niedrig. Aber es lohnt, auf den wenigen Wegen in dieser ursprünglichen Natur unterwegs zu sein. Und an diesem sonnigen Tag ganz besonders. Man trifft keine Menschenseele, sieht höchstens mal die Spuren eines Jägers im Schnee, der wohl früh am Morgen auf seinem Stand das Wild beobachtet hat. Aber viele andere Spuren verraten, dass der Moorwald voller Leben ist, auch wenn man dieses nicht zu Gesicht bekommt. Mal sind es die von Wildschweinen und Rehen, mal die eines Marders oder anderer Tiere, die man nicht einordnen kann. Und überall blinkt und glitzert es, tausendfach, millionenfach. In den gefrorenen Tropfen, die an den Zweigen der Birken und Erlen hängen, bricht sich das Sonnenlicht. Vergängliche Perlen, wohin man auch blickt. Ein Reichtum, den nur die Natur bieten kann, der unbezahlbar ist.Und unbezahlbar ist der Reichtum und die Schönheit der Natur wirklich. An einem solchen Tag spürt und merkt man es ganz besonders. Deswegen sollten wir sie auch wertschätzen und nicht zerstören. Und zumindest an Teilbereichen der Erdoberfläche sollten wir sie in Ruhe lassen, sie schützen und respektieren. Ihr diesen Freiraum lassen, der für die Biodiversität der Erde und damit auch für uns Menschen so wichtig ist. Und gerade die Moore und auch das Altwarmbüchener Moor gehören dazu.