Bothfeld: Findling am Drei-Dörfer-Eck Bothfeld - Klein Buchholz - Lahe aufgestellt

Es ist ein sehr heißer Tag, über 30 Grad, die Meteorologen sprechen von einem Tropentag. Zwischen Weidenallee und Laher Heide verläuft der Fußweg Am Laher Graben.In Höhe Grenzgraben, der dringend einer Renaturierung bedarf, wurde wenige Meter vom Grenzstein und Laher Graben entfernt ein fast 1,7 Tonnen schwerer Findling aufgestellt. Eine Bronzeplatte gibt Auskunft über die Örtlichkeit. Der fast 94-jährige Universitätsprofessor, gebürtiger Klein-Buchholzer, Hofstelle Nr. 66, später Liststadt-Plantage, Podbielskistraße 243, realisierte das Projekt im Rahmen der 700 Jahrfeier des alten Dorfes und späteren Stadtteils Klein-Buchholz ganz aus eigenen Mitteln.Ein weiteres Projekt, ein Kalender mit historischen Aufnahmen ist eigentlich schon fertig. Es bedarf nur noch einer Finanzierung. Es wäre schön, wenn sich das realisieren ließe. So würde Klein-Buchholz, das 1980 durch einen Ratsbeschluss von der Stadtkarte Hannovers verschwand, im Gedächtnis der Einwohnerschaft Bothfelds bleiben.Die Einweihung geschah, so Stoffert, ohne Tamtam. Möge der Gedenkstein eine Freude für vorbeikommende Spaziergänger sein und von Vandalismus verschont bleiben.