Bothfeld darf sich auf Dezember 2023 freuen

(Überlandwerke und Straßenbahnen Hannover AG) planen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 eine Änderung der Streckenlinien. Es könnte für den Stadtteil im Nordosten Hannovers ein Jubeltag werden, erhält er doch seine „Linie 7“ zurück, die im Dezember 2009 aus dem Bereich von Alt-Bothfeld verschwand und gen Misburg umgeleitet wurde. Die Linie nach dem „Fasanenkrug“ erhielt das Streckenkennzeichen „9“.Der Berichterstatter schrieb damals einen Brief an das hannoversche Verkehrsunternehmen ÜSTRA, in dem er bat, diese Maßnahme noch einmal zu überdenken und darauf verwies, dass es für die BothfelderInnen sehr "schmerzhaft" wäre, wenn ihre geliebte "Linie 7" nun ein anderes Streckenkennzeichen erhalten würde. In einem freundlich gehaltenen Antwortschreiben wurde betont, dass man zwar die Einwände verstünde, aber den Beschluss nicht mehr ändern könne.Um so mehr dürften sich jetzt weite Teile der Bevölkerung Bothfelds über den geplantenSinneswandel freuen.Zu Beginn des 2. Weltkriegs wurde die Kernstrecke der "Linie 7" von Ricklingen bis „Noltemeyer“ (Betriebsbahnhof Sutelstraße) bis zum Gasthaus „Fasanenkrug“ verlängert, vermutlich um den Soldaten einen schnelleren Weg zu den Bothfelder Kasernen (Foto) zu gewährleisten.Daneben wurde 1901 die seit 1897 bestehende Verbindung „Markthalle-Klein-Buchholz (Betriebsbahnhof Sutelstraße) bis nach Burgwedel verlängert. Die Strecke der "Linie 17", Kennzeichnung 1906, führte bis 1930 über „Noltemeyer“/ Podbielskistraße/Klein-Buchholzer Kirchweg/ Sutelstraße/Burgwedeler Straße/„Fasanenkrug“/Isernhagen nach Burgwedel, danach „Noltemeyer“/Sutelstraße/Burgwedeler Straße/“Fasanenkrug“/Isernhagen zum Ziel Burgwedel (nach 1945 Groß-Burgwedel).Einstellung der "Linie 17" im Jahr 1956.Nach dem 2. Weltkrieg führte die "Linie 7" bis 2009 von Ricklingen/Oberricklingen (während des U-Bahnbaues Umleitungen, ab 1976 teilweise unterirdisch), bis zur Wendeschleife „Fasanenkrug“.Von 2009 bis Winter-Fahrplanwechsel 2023 Straßenbahn-Linie 9