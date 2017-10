Aschenputtel Reloaded – Märchenmusical auf Rollschuhen in Bothfeld

Eine ganz besondere Aufführung für die ganze Familie präsentiert der Eis- und Rollsport-Club (ERC) Hannover: In Kooperation mit der hannoverschen Kultur-IGS Bothfeld, unterstützt durch Gastläufer/innen der REG Wedemark, präsentieren 60 Kinder, Jugendliche und Erwachsene ab drei Jahren das Grimmsche Märchen „Aschenputtel“ neu. Vor traumhaften Kulissen, in bezaubernden Kostümen, zu einem mitreißenden Mix aus Filmmusik, Pop, Rock und Klassik, mit Tanz, Akrobatik und natürlich viel Spaß führen die kleinen und großen Rollkünstler/innen drei Mal die Geschichte des armen Mädchens auf, das gegen alle Widerstände seinen Prinzen findet.



Seit Monaten arbeiten Kinder, Eltern und Aktive des ERC intensiv an Tonaufnahmen, Choreografie, Bühnenbild und mehr als 100 Kostümen für „Aschenputtel Reloaded“. „Lassen Sie sich und Ihre Familie zwei Stunden lang verzaubern und überraschen – so haben Sie Cinderella noch nie gesehen“, versprechen Trainerin Veronika Meyer und Spartenleiterin Diana Doil vom ERC. Unterstützt wird das Rollschuhmärchen durch den Sparkassen-Sportfonds.(Stadtbahnlinie 9, Bothfelder Kirchweg)Der Familienspaß kostet 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder (3 bis 14 Jahre).Eintrittskarten für die drei Aufführungen können in der Buchhandlung Böhnert (Einkaufszentrum Klein-Buchholz), Adolf-Emmelmann-Str. 8, 30659 Hannover, in der Buchhandlung Sternschnuppe, Silberstraße 7, 30655 Hannover oder direkt an der Abendkasse gekauft werden. Ausschließlich Barzahlung.ist 30 Minuten vor Beginn der jeweiligen Aufführung. Zu allen drei Terminen gibt es ein Pausenbuffet mit Kuchen, Salzbrezeln und Getränken.Diana Doil, mobil 0172 – 450 11 43, www.erc-hannover.de