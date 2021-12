Altes und Neues aus Bothfeld – Folge 6: Chronik ehemaliger Bormann-Kleinkötnerhof 32 am Laher Kirchweg 1

(Hofinhaber-Angaben):18121842185618941907(Eingemeindung Bothfelds nch Hannover)Soweit die Angaben aus dem Bothfeld-Buch.Durch einen glücklichen Umstand fiel dem Berichterstatter eine Postkarte in die Hände, die ein Laus Bothfeld am 13. Februar 1914 an seinen Bruderin Celle schrieb:> Bothfeld 13.II.14Lieber Bruder !Die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstage sendet deine brüderliche Familie und Vater.Alles munterLouis