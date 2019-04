DoRu im Murmelland

In dieser aktiven Ausstellung entfaltet der Hobbybastler seit vielen Jahren sein spielerisches Talent beim Bauen von Holzkugelbahnen der Extraklasse. Diese unverkäuflichen Exemplare stellt er seinen Gästen bei zahlreichen Veranstaltungen zum Ausprobieren gern zur Verfügung und sie finden große Begeisterung, vor allem bei jungen Experten.Die Murmelbahnen erstellt er sehr kreativ und spontan in Eigenregie ohne vorherige Zeichnung, sie wirken stets interessant und ideenreich. Mit seiner 27 Meter langen Riesenmurmelbahn auf der sich 12.000 Kugeln gleichzeitig bewegen, hat er einen inoffiziellen Weltrekord erreicht und seit bereits 29 Jahren pflegt er sein Murmiland !Auch die chinesische Mauer mit 15 Metern Länge findet sich hier wieder, aber bloß nicht umwerfen ...Beim Eintritt wurde jeder mit (nur!) einer Murmel bewaffnet und „das Fieber“ hat uns schnell angesteckt, auch fotografisch habe ich einige Kugeln „einfangen“ können! Wenn wir mal nicht den Finger am Auslöser hatten,griffen wir zur Murmel und versuchten es selbst einmal.Sogar ein neugieriges Kamerateam schaute sich die Anlage genauer an und wir haben zurückgeschaut,