Altes und Neues aus Bothfeld – Folge 12: Erleichterung für Fahrgäste der Straßenbahn

83% der Stadtbahnen in Hannover sind jetzt barrierefrei, ein sehr guter Wert, nur Stuttgart ist mit 100% noch besser.Zur Inbetriebnahme waren zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Politik gekommen.Mit der Bitte „Nun gilt es auch an der Haltestelle Bothfelder Kirchweg für mehr Sicherheit zu sorgen und den Hochbahnsteig-Bau an dieser Stelle zu beschleunigen“, wandte sich, Bezirksbürgermeister Bothfeld-Vahrenheide, an den Präsidenten der Region Hannover.Es traten u. a. an das Rednerpult:, SPD, Präsident der Region Hannover, Geschäftsführer Infra, CDU, Bürgermeister Landeshauptstadt Hannover, SPD, Bezirksbürgermeister Bothfeld-Vahrenheide, Üstra-VorstandKleine Randnotiz:Die heutige Veranstaltung am 22. April 2022 fand (fast) 150 Jahre nach Inbetriebnahme der ersten Straßenbahn (Pferdebahn) Döhrener Turm - Steintor über Aegidientorplatz (16. September 1872) statt.Zum Abschluss gab es noch ein kleines Geschenk (siehe Foto) von einem Vertreter der Üstra.