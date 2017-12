Weisse Weihnachten 2017 in Bemerode???

Lange habe ich hier schon nicht mehr geschrieben,jetzt ist die Zeit aber auch wieder da um in Sachen Wetter sich zurückzumelden.Viele Anfragen gingen bei mir Persönlich ein wie denn das Weihnachtswetter werden wird,wer dieses jetzt vorhersagen KANN ist der König von NDS,es ist,so wie ich es sehe sehr unsicher was die Wetterprognosen ausspucken,dies sieht man jetzt am heutigen Freitag (08.12.17) .Rechneten die Modelle aller Wetterdienste noch für die kommende Woche eine Winterliche Wetterlage so ist es genauso schnell wieder gekippt,Samstag ein paar Schnee und Graupelschauer und der Sonntag beginnt recht freundlich ehe so ca. ab dem Mittag/Nachmittag Schneefall aufkommt,dieser Schneefall wird in der Nacht zum Montag recht schnell in Regen übergehen und wir haben wieder das gewohnte Matschbild bei werten von 4 °C - 7°C.Aber nun auf das Weihnachtswetter zurückzuommen,derzeit sieht es so aus,als würde es in der Woche zu Weihnachten nasskalt weitergehen und pünktlich zum Fest Regen aufziehen bei werten von 3°C - 8°C Plus natürlich.Ich möchte betonen KÖNNTE nicht es WIRD!Lieben Gruss Sven Waltke (Ehemalig S.Sobiak)