Anzeige

Bibberwinter 2018/19???

Hannover: bemerode | Viele von euch haben sicherlich in den letzten Tagen gelesen das uns ein heftiger Wintereinbruch bevorsteht.Dies geht von den Medien hervor,doch die Realität der 24 Wettermodelle sprechen aktuell eine andere sprache,so wird es zum Wochenende deutlich milder mit Regen teils Schnee aber dies ist nix halbes nix ganzes.

Weiterhin bleibt es abzuwarten wie sich die Grosswetterlage entscheidet,aber eines ist sicher,es gibt keinen Horrorwinter und Jahrtausendwinter die merke ich jetzt aktuell -0,9°C um 5 UHR waren es -10,8°C also ist es schon deutlich milder geworden,soviel zu den Szenarien der Medien,wie das Wetter und deren Verlauf weitergeht kann man aktuell überhauptnicht sagen da die Modelle alle 6 h anderes Wetter berechnen.

Es ist aktuell noch nicht mal möglich eine 3 Tagesprognose zu erstellen da sich alles alle 6 h ändert.



In diesem Sinne



L.G. Sven



P.S. Nicht gleich den meldungen diverser Medien glauben.

Gefällt mir