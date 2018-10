Zum neuen Feiertag in Norddeutschland - Wittenberg und Schloss Hartenfels in Torgau, das geistige und das politische Machtzentrum der Reformation

Und natürlich – auch das ist verständlich – ist gerade dieser Tag, abgesehen von Luthers falscher Einstellung zu den Juden, ein ganz besonderer Tag, der die europäische Welt vor einem halben Jahrtausend vollkommen verändern sollte. Mit diesem aus kirchlicher Sicht unerhörtem Vorgang wurde dem Mittelalter und einem mittelalterliches Verhalten auf vielen Gebieten kurzerhand ein Ende gesetzt. Und das von einem eher unbedeutenden Mönch, der nach einer Reise nach Rom die Laster und Missstände der Kirche und deren unmoralisches Eintreiben von Geldern durch Ablasszettel anprangerte. Immerhin 95 Thesen trug er zusammen, die er zwar nicht an die Schlosskirche von Wittenberg schlug - was wohl nach heutigem Wissen eine schöne Legende ist -, sondern sie an kirchliche Würdenträger verschickte.Und dass in einigen Bereichen der Katholischen Kirche tatsächlich auch heute noch das Mittelalter hochgehalten wird – z. B. Zölibat oder Verbot von Pille und Kondomen -, das ist eigentlich unfassbar. Immerhin konnte sich die Kirche 1992 dazu durchringen, die Thesen Galileos Galileis anzuerkennen, ihn zu rehabilitieren. Nun stand auch für sie die Erde nicht mehr im Mittelpunkt unserer Welt. Ein Fortschritt. Es werden wohl noch andere folgen müssen, ehe die Kirche das Mittelalter wirklich hinter sich lassen kann.Durch die Reformation, die Martin Luther auslöste, sollte sich also die Welt unserer Vorfahren vollkommen verändern. Und das nicht immer zum Guten, denn sie löste damit auch Kriege aus. So z.B. den Dreißigjährigen, der die Mitte Europas über Jahrzehnte verwüstete. Aber es wurde ein Neuanfang geschaffen. Die Welt veränderte sich, und damit auch das Weltbild der Menschen. Mit der Reformation wurde die Zeit der Aufklärung angeschoben, die nicht lange nach Luther begann. Es entstand eine neue Welt. Ob Musik, Kunst, Wissenschaft, Soziales oder Politik. Fast jeder Lebensbereich der damaligen Menschen wurde auf irgendeine Art beeinflusst und verändert. Auf vielen Gebieten begann eine rasante Entwicklung, die völlig neue Horizonte eröffnen sollte.Und natürlich ist die Reformation wegen dieser Geschehnisse ein besonderes Weltereignis, was schon gewürdigt werden sollte. Und ob nun der 31. Oktober der richtige Feiertag dazu ist, darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. Taktvoll ist es jedenfalls nicht unbedingt.Wer den Orten der Reformation, dieses bewegenden Ereignisses der Weltgeschichte, einmal nahe sein möchte, der kann diesen geschichtsträchtigen Boden besuchen, wo sie stattgefunden hat, wo der Reformator gelebt hat und wo er politische Unterstützung erhalten hat. Das ist natürlich Wittenberg, wo Luther an der Stadtkirche gepredigt hat, wo er den Großteil seines Lebens verbrachte. Das ist die Wartburg, wohin er, nachdem er von der Kirche als vogelfrei erklärt wurde, in Sicherheit gebracht und dort für einige Zeit als Junker Jörg versteckt wurde. Und das ist auch Torgau mit Schloss Hartenfels, dem Regierungssitz der Sächsischen Fürsten und dem politischen Zentrum der Reformation.Diese Orte, die unbedingt einen Besuch lohnen, möchte ich mit einigen Bildern vorstellen. Dort ist vor 500 Jahren Weltgeschichte geschrieben worden. Tatsächlich auch in Worten, die sich durch den von Gutenberg erfundenen Buchdruck in der ganzen westlichen Welt unaufhaltsam ausbreiteten.Siehe auch: Auf Martin Luthers Spuren zur Wartburg