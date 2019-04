Damals in Mittelfeld – Deftige Erbensuppe half über nasses Wetter hinweg

Pech für die Genossen: Petrus spielte diesmal nicht mit und öffnete die Himmelsschleusen. Doch die heiße, deftige Erbsensuppe half über das kühle, nasse Wetter hinweg. Und ab und zu stoppte sogar der Regen und die Sonne ließ sich hinter den Wolken hervorlocken. Dann wurde es auf der Waldwiese bei den Klängen der Mittelfelder Band „Rote Note“ noch einmal richtig sommerlich.Besonders für den Nachwuchs war gesorgt. Während die Eltern mit Hannovers Bürgermeisterin Hannelore Kunze und Bezirksbürgermeisterin Inge Meier diskutierten, lockten Negerkusswurfmaschine und eine aufgeblasene Hüpfburg zum ausgelassenen Spiel.Seit über 40 Jahren gehe ich mit der Kamera auf Pirsch und begleite das Geschehen im heutigen Stadtbezirk Döhren-Wülfel fotografisch. Einige der Aufnahmen von damals scanne ich jetzt nach und nach ein, um sie ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Unter der Überschrift "Damals in Döhren" bzw. "Damals in ..." möchte ich den myheimat-Usern kleine Einblicke in mein Fotoarchiv geben. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch an die damaligen Ereignisse oder erkennt sich auf einem der alten Fotos sogar wieder.