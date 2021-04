Frühlingsschnee zu Ostern (Fotos: Christel Wolter)

Dieses Osterfest war es anders. Es fiel eineinhalb Wochen später. Ostersonntag war der 4. April 2021. Und wieder blühte es so schön. Die Welt war längst aus dem Winterschlaf erwacht, obwohl wir einen richtigen Winter, abgesehen von einer guten Woche mit dickem Schnee und ordentlichen Minustemperaturen, mal wieder nicht hatten. Dafür aber etliche schöne Tage mit viel Sonnenschein und in einer Woche sogar Temperaturen bis fast an die 20 Grad heran. Da kamen schon fast sommerliche Gefühle auf, denn ein T-Shirt reichte in der Sonne sogar beim Spazierengehen aus. Und wieder blühte es überall und begann vorsichtig zu grünen. In der Eilenriede sorgten Lerchensporn und Buschwindröschen flächendeckend für paradiesische Gefühle, und auf dem Lindener Berg konnte man in diesen Tagen schon sein Blaues Wunder erleben. Dort machte sich auf dem Bergfriedhof, wie üblich zu dieser Jahreszeit, die Scilla so richtig breit und zog trotz Corona jede Menge Besucher an. Nach dem Ostersonnabend schwächelte das Wetter jedoch. Und am Dienstag nach Ostern erlebten wir fast ein Déjà-vu, wenn auch es nicht ganz so war wie 2008. Diesmal war der Himmel nicht blau. Aber wieder legte sich für kurze Zeit, wenn auch nicht ganz so dick, eine Schneeschicht auf die Pflanzen- und Blütenwelt. Das war in früheren Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts für einen April nicht ungewöhnlich. Aber heute in der wärmeren Zeit ist es das schon. Und so holten wir wieder den Fotoapparat hervor, um dieses doch eher seltene Ereignis im Bild festzuhalten und zu dokumentieren. Und davon möchte ich euch einige Bilder zeigen.Siehe auch: Ein Frühlingsfeuerwerk - Viel Buntes im Calenberger Land