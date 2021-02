Nun aber können wir ihn genießen, und das an manchen Tagen sogar in der Mittagszeit mit den angenehm wärmenden Strahlen der Sonne. Da kann man sich, wo es vielleicht möglich ist, auf einer Bank niederlassen, sich im Gesicht die erste zarte Farbe holen und sich wie im Winterurlaub fühlen. Dabei staunt man dann über die weiße Pracht, und manchmal auch über die eisigen Skulpturen, die die frostigen Temperaturen und ein Auftauen in der Mittagssonne erzeugen und die an so mancher Dachrinne hängen. Oder man freut sich über die verzauberte Welt eines Eiswasserfalls, so wie wir sie im Harz an so mancher Stelle finden können. Sie wirken wie das Schloss der Eiskönigin. Und man würde sich kaum wundern, wenn sie zwischen den eisigen Zapfen erscheinen würde. Von diesen eisigen Kunstgebilden des Winters möchte ich in der folgenden Bildergalerie einige zeigen. Und ich denke, dass sie die frostigen Temperaturen recht gut vermitteln können. Wer weiß schon, wenn es wieder einmal so sein wird. Also mobilisieren wir alle unsere Sinne und genießen es.