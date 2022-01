Wie lange wird es den Menschen auf der Erde geben?

Doch wie lange wird die Geschichte dieses Menschen weitergehen? Das wissen wir nicht, auch wenn ein Ende so sicher ist wie das Amen in der Kirche oder ein täglicher Sonnenaufgang. Aber immerhin wissen wir, dass in jedem Fall durch die Lebensdauer der Sonne auch unsere Lebensspanne begrenzt sein wird. Viereinhalb Milliarden Jahre schickt sie ihre Strahlen zur Erde herüber. Ihr Brennstoff aber wird irgendwann aufgebraucht sein. Schätzungsweise in den nächsten fünf bis sieben Milliarden Jahren. Dann wird sie sich zu einem Riesenstern aufblähen, der in sich zusammenfallen wird, um vermutlich als Weißer Zwerg zu enden. Einer kalten, toten Gesteinskugel von unglaublicher Dichte.Das allerdings wird die Menschheit schon längst nicht mehr miterleben. Schon in etwa einer Milliarde Jahre wird die Sonne ihre Aktivität so verstärken, dass auf der Erde kein Leben mehr möglich sein wird. Eine Milliarde klingt im Vergleich mit fast vier Milliarden Jahre Leben auf der Erde nicht unbedingt viel. Doch das sollte uns keine Sorgen bereiten, Torschlusspanik ist fehl am Platz, denn es ist etwa 3.000mal so lange, wie es den modernen Menschen, den Homo sapiens, überhaupt gibt. Also ist es immer noch ein gigantisch langer Zeitraum, zumal wir in unserer Welt in Jahrhunderten und Jahrtausenden rechnen. Als Maßstab: Die erste sesshafte Hochkultur dieser Erde, die Sumerer, begannen mit ihrer Zivilisation im Zweistromland von Euphrat und Tigris vor etwa 6.000 bis 7.000 Jahren.Allerdings ist es alles andere als wahrscheinlich, dass es der Mensch bis zu dieser eine Milliarde Jahre bringen wird, gibt es doch verschiedenste Möglichkeiten, die unser Dasein mehr oder weniger schnell beenden könnten. Zum Beispiel wie vor 65 Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinschlag. Irgendwann wird es wieder passieren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn dieser groß genug ist, wäre es das dann für uns. Auch gigantische Magmaausbrüche aus dem Erdinneren, wie vor 200 Millionen Jahren in Sibirien, könnten dazu führen. Alles schon dagewesen. Auch eine Supernova, ein explodierender Stern, könnte uns den Garaus machen. Ein solches Ereignis ist so heftig, dass es eine komplette Galaxie mit Hunderten von Millionen Sternen überstrahlen kann. Wenn so etwas in unserer, astronomisch gesehen, unmittelbaren Nähe geschehen würde, gäbe es kein Entrinnen. Erst kürzlich war dafür der Riesenstern Beteigeuze im Sternbild Orion ein Kandidat, da er seine Helligkeit veränderte. Glücklicherweise hatte das aber, wie es die Wissenschaft herausfand, dann doch einen anderen Grund.Aber es gibt natürlich auch menschengemachte Katastrophenszenarien, die die Menschheit stark dezimieren oder ihr sogar ein Ende bereiten könnten. Möglich wäre ein Atomkrieg. Schon mehrmals sind wir an einem solchen, der alles menschliche Leben auf der Erde gleich mehrmals hätte vernichten können, knapp vorbeigeschrammt. Und Atomraketen gibt es entgegen aller menschlicher Vernunft immer noch. Es könnten Viren sein, gegen die wir keinen Impfstoff finden. Es könnte in einer fernen Zukunft intelligente Roboter sein, so futuristisch es auch klingen mag, die uns Menschen satthaben und die Macht übernehmen.Aber so weit brauchen wir gar nicht schauen. Im Moment arbeitet die Menschheit mit Macht selbst daran, dass es schon bald zu einem Kollaps kommen könnte. Sie steuert auf einen Abgrund zu. Die Tiefe vor Augen gibt sie weiterhin Gas, anstatt zu Bremsen. Zwar ist in Sachen grünerer Umwelt schon einiges in Gang gesetzt worden. Doch das alles wird durch immer mehr Menschen, die immer mehr konsumieren, zunichte gemacht. Der CO2-Gehalt der Atmosphäre, der eigentlich sinken sollte, steigt weiterhin an. Die Landwirtschaftlichen Böden werden wohl schon in naher Zukunft ausgelaugt sein, so dass sie nicht mehr viel hergeben werden. Immer mehr Waldflächen werden vernichtet, immer mehr Moorflächen, besonders wichtige Kohlenstoffspeicher, in Agrarlandschaften umgewandelt. Das Methan, 15mal so effektiv wie CO2, wird aus den riesigen auftauenden Permafrostböden freigesetzt. Auch die Plünderung der Meere, ein wichtiges Standbein der weltweiten Ernährung und auch deren starke Verschmutzung wird uns zusetzen.Das alles wird die Menschheit, wenn es nicht doch noch zu einer Kehrtwende kommen sollte - die zurzeit unwahrscheinlich ist -, wohl zwar nicht vernichten, aber in eine katastrophale Welt mit Kriegen, Tod durch Verhungern, Verwüstung und Versteppung der Erdoberfläche und natürlich extrem weniger Wohlstand führen. Und es könnte zu einer deutlichen Dezimierung der Erdbevölkerung kommen. Das bietet dann immerhin die Chance für die Überlebenden, in einer aufgeheizten Welt mit viel weniger lebenswerter Landfläche, alles besser zu machen.Was von all dem Angesprochenen eintreffen wird, wobei es sicher noch viele andere schlimme Szenarien gibt, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, ist nicht absehbar. Schlechte oder katastrophale Lebensumstände oder sogar die vollständige Vernichtung des menschlichen Lebens könnten nahe sein, aber auch in sehr weiter Ferne liegen. Doch sollten wir den Kopf nicht in den Sand stecken. Es lohnt sich immer, für gute Lebensverhältnisse zu kämpfen. Wir selbst könnten zumindest in den Bereichen, die wir beeinflussen können, etwas dafür tun. Doch dann müssten wir nicht langsam, sondern sofort damit anfangen. Ein ewiges Wachstum, wie es uns von Wirtschaft und Politik suggeriert wird, gibt es nicht auf einem endlichen Planeten. Es hat die Erde schon jetzt krank gemacht. Sie liegt auf der Intensivstation. Wollen wir hoffen, dass es nicht zu noch Schlimmeren kommt. Noch haben wir es vielleicht in der Hand.