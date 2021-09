Wer ist der schönste Mann der Welt?

Anders hingegen ist es bei den Männern, gibt es doch kein Pendant zu den Frauen. Wer ist da der Schönste oder Attraktivste? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, hat man doch diverse Männer zur Auswahl. Am ehesten ist vielleicht Adonis, der wegen seiner Jugendlichkeit und Schönheit von vielen Göttinnen begehrt wurde. Er war der Gefährte der Aphrodite und der Geliebte der Venus. Es könnte aber auch Narziss sein, ein schöner Jüngling, der andere Frauen zurückwies und der in sein eigenes Spiegelbild verliebt war. Ein anderer Kandidat wäre Dorian Gray. Er war ebenfalls jung und von makelloser Schönheit. Während er nicht alterte, verwandelte sich allerdings sein Bildnis im Laufe von Jahren und Jahrzehnten zu einem erbitterten Greis. Oder stammt der schönste Mann der Welt vielleicht aus der Neuzeit? Zum Schönsten wurde in den Siebzigerjahren wurde Burt Reynolds gewählt, wegen eines Fots, auf dem er sich nackt auf einem Bärenfell räkelte. Zwar nicht zum Mister Universum, wie oft angenommen, dafür aber für den „Sexist Man Alive“ wurde Ex-James Bond Sean Connery auserkoren. Und für die jungen Mädchen meiner Generation war es gar keine Frage, hatten sie doch in den Sechzigerjahren ihre Zimmerwände mit seinen Portraits aus der Bravo vollgeklebt. Natürlich war es ein Mann mit langem, schwarzem, blau schimmerndem Haar. Ein Apachenhäuptling namens Winnetou, der so eindrucksvoll von Pierre Brice verkörpert wurde. Wie waren die Mädchen verzückt, wenn er sich auf seinen schwarzen Rappen Iltschie schwang und dem Sonnenuntergang entgegenritt. Das war in Welt.Wer es nun aber genau wissen möchte, der hört sich am besten den Schlager aus den Sechzigerjahren von France Gall an „Ein bisschen Goethe ein bisschen Bonaparte“. Darin beschreibt sie den Mann, so wie er sein sollte und wie ihn sich vielleicht jede Frau erträumt. Also hört mal rein