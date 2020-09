Hannover: Kronsberg |

Die Abteilung Wandern u. Freizeit des TSV Friesen Hänigsen wandert am Sonntag, den 04.10.2020 über den Kronsberg Hannover zur Hindenburgschleuse und zum Alten Bahnhof in Anderten. Dort ist eine Einkehr geplant.. Die Strecke ist 12,5 km lang und eben. Also leicht zu gehen. Trotzdem sollte festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung vorhanden sein. Die Anreise erfolgt mit dem ÖPNV. Abfahrt vom Bahnhof Otze um 8.52 Uhr und von Burgdorf um 8.56 Uhr. Die Fahrkarten besorgt der Verein. Wenn jemand schon eine Fahrkarte besitzt und keine mehr benötigt sollte dies bei der Anmeldung bekannt geben werden. Ganz Wichtig: Mund- und Nasenschutz nicht vergessen. Anmeldungen bitte beim Wanderführer Friedhelm Imse Tel.: 05147-720198,