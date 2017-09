Karla Schmidt. Ein nettes Cafe in Groß Buchholz.

Groß-Buchholz muß man für sich entdecken - dann treten orginelle Plätze auf den Plan.Die Geschichte dest reicht weit in die Vorkriegszeit zurück.Damals war es zeitweise eine Post und ein Krämerladen.Elli Riefenstahl, die mutige Flieger- und Filmemacherin der Kriegsjahre, war hier bei einem berühmten Motorradrennfahrer in der Nachbarschaft zu Gast.Wilhelm Busse, der Initiator des Pinkenburger Kreises, weiß manch spannende Geschichten zu erzählen. Von Kindesbeinen an wohnt Herr Busse in der Silberstaße .gegenüber dem heutigen Cafe Karla Schmidt.Das Cafe ist empfehlenswert und hat ein gemütliches Ambiente. Alles wird serviert mit feinem gediegenem Porzellan. Die freundliche Bedienung, die das Cafe bewirtschaftet. versteht ihre Arbeit. Alles ist pik sauber und appetitlich.