Starke Leistung des NSK Heizhaus14/BSV Hannover Teams gegen FC St. Pauli 1910 DP

NSKHH14/BSV Hannover – FC St. Pauli Hamburg1910 Dart Piraten 8:4 / 29:21

NSK Heizhaus14/BSV Hannover Teams gegen FC St. Pauli 1910Mit einer starken Leistung, gegen die „FC St. Pauli Hamburg1910-Dart Piraten“, holte unser Team den 2. Sieg in einem verbandsübergreifenden Testspiel.Unsere Gäste aus Hamburg traten mit einem aus mehreren St.-Pauli-Teams zusammengesetzten Team an.Im Vergleich zur Niederlage gegen den Hamburger SV war es dieses Mal ein „echtes Heimspiel“.In unserem Heizhaus scheint alles möglich zu sein.Durch einen Blitzstart war der Sieg bereits nach dem 7. Spiel eingefahren. Der Zwischenstand zu diesem Zeitpunkt war 7:0 Sets und 21: 7 Legs.Wie stark das Hamburger Team spielen kann, belegt der letztlich noch knappe Sieg mit 8:4 Sets und 29:21 Legs. Wohl auch weil die mitgereisten Hamburger Ihr Team bis zum Letzten Leg lautstark unterstützten.Für das HH14/BSVH Team warf Willi einen 180er.Alle die an diesem Tag dabei sein konnten erlebten ein Freundschaftsspiel, wie es besser nicht sein konnte. Guter Sport, supernette Gäste, Sonnenschein, kühle Gerstenkaltschalen und leckeres Grillgut.Unser Dank geht an unsere Gäste, allen Helfern und den Zuschauern.An solchen Tagen wird man halt Fan des Dart-Sports und des FC St.Pauli.Tschüss Euch, wir freuen uns auf das Rückspiel.