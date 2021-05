Aufstellung der Liste zur Bezirksratswahl der LINKEN in Hannovers Westen

Julia Grammel Siegfried Seidel Brigitte Falke Seleman Khalaf Andreas Nolte Dennis Olsen

Die Wahl ergab folgendes Ergebnis:"Diese Liste kann sich sehen lassen, denn auf den ersten drei Plätzen haben wir sehr erfahrende Kommunalpolitiker*innen" so der Ortsgruppensprecher Seidel "Da wir aber als Team antreten, sind alle wichtig und jedeR bring in seinen Gebiet wertvolle Erfahrungen und Talente mit sich." so Seidel weiter.Die Ortsgruppe der LINKEN Hannover-West freut sich schon sehr auf einen engagierten Wahlkampf.von links nach rechts: Brigitte Falke, Andreas Nolte, Julia Grammel, Dennis Olsen, Siegfried Seidel, Seleman Khalaf