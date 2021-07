Lange Nacht der kleinen Kirche - Du kannst einen Augenblick nicht reparieren...

– Texte über die kleinen, magischen Momente.„Ich lebe in Deutschland, aber viele sagen, ich sehe jünger aus“, sagt der Hannoveraner Kersten Flenter von sich. Und genau so ist der „Mann der Texte“, der viel mehr ist. Mit der Gitarre bekommen seine Texte noch einen besonderen Kick.Wie es bei derweiter geht, lesen Sie hier! Es gibt keine Pause - aber einen fliegenden, coronagerechten Wechsel zwischen den Künstlern!Der Eintritt ist frei! Wir bitten Sie aber um einen Scheinwurf, der der Qualität des Abends entspricht, am Ausgang.Die Abschnitte dieses Abends dauern immer ca. 40 Minuten. Danach kann man die Kirche betreten oder verlassen werden.