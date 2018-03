Abendkirche 2018 - Sintflut und andere Katastrophen

Corinna Dieselkamp, Pastorin im Kloster Loccum mit Erfahrung als Seelsorgerin in Irland, hat dem Nachmittag den Namen "Sintflut und andere Katastrophen" gegeben. Sie hat dabei bestimmt einen eigenen Blick auf das Wasser und seine Bedeutung - damals und heute.



Christoph Slaby, Organist & Pianist & stellv. Musikschulleiter, wird auf dem Piano das Thema Wasser in den unterschiedlichsten Fassetten erklingen lassen. "Wasser und Piano- das ist eine Symbiose", träumt er.



Alle vier Abendkirchen in diesem Jahr haben die große Überschrift Quelle des lebendigen Wassers. Erleben Sie die Abendkirche!

Ein Konzert? Ein Gottesdienst?

Es ist die Einladung, Kirche anders zu erleben!!