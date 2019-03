Lenther Dorfflohmarkt am 26. Mai 2019 - Save the Date

Altes – Antikes – Rares – Geledenes – Geliebtes – selbst Gebasteltes – selbst Gekochtes und andere Schätze erwarten Sie auf dem Lenther Dorfflohmarkt am 26. Mai 2019.



Die Lenther Bürger haben in ihren Kellern, Dachböden und Garagen einiges für Sie aussortiert.



Als Besucher erhalten Sie einen Dorfplan, in dem die Lage der mitmachenden Haushalte eingetragen sind. Die Grundstücke sind zudem mit einem Luftballon gekennzeichnet.



Schauen und Stöbern Sie nach Lust und Laune in der Zeit von 11.00 Uhr – 17.00 Uhr und lernen Sie dabei unser schönes Dorf und seine netten Bewohner kennen.



Wir freuen uns auf einen tollen gemeinsamen Tag mit Ihnen!



Förderverein 'Wir für Lenthe e.V.'