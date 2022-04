11. Sportkongress des Regionssportbundes am 26.04.2022 - Endlich wieder in Präsenz!

Der Regionssportbund Hannover e.V. (RSB) lud alle Interessierten am 26.04.2022 zum 11. Sportkongress in die Akademie des Sports beim LandesSportBund Niedersachsen (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover) ein.Abermals präsentierte sich die Informationsveranstaltung und Kommunikationsplattform für Vorstände und Vereinsengagierte vor allem aus der SportRegion Hannover mit drei Foren zu aktuellen und brisanten Themen aus dem Sportvereinsalltag. Dazu gehörten ausgewählte Good Practice Beispiele, um Impulse aus der Praxis für die Praxis zu schaffen sowie Förderquellen und deren Anbieter vorzustellen - diesmal vorwiegend zum Thema Outdoorsport (Forum 3). Das Angebot war wie immer kostenfrei. Zudem wurden den Teilnehmenden 4 Lerneinheiten zur Verlängerung ihrer Vereinsmanager-C-Lizenz in Aussicht gestellt.Der Markt der Möglichkeiten startete um 17 Uhr wie immer bereits eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung. Hier gab es die Möglichkeit sich in Ruhe auszutauschen, Kontakte aufzubauen oder zu pflegen. Mit dabei waren neben dem RSB, die Förderer der Veranstaltung: BKK24, Sparkasse Hannover, Sport-Thieme und LSB Niedersachsen. Sie alle hatten sichtlich Spaß am regen Austausch und an den sozialen Kontakten in Präsenz. Vor Ort ist halt doch was anderes als virtuell...Nach der offiziellen Begrüßung im Toto-Lotto-Saal durch den Vorsitzenden (Sportpolitik) Ulf Meldau, der noch einmal auf die einzelnen Foren einging, machten sich die Vereinsvertreter:innen für die nächsten 90 Minute auf den Weg in die jeweiligen Foren-Räume. Und bis auf die Teilnehmenden des Forums 1, denn dieses fand im Toto-Lotto-Saal statt, war jede:r tatsächlich angehalten nicht zu trödeln, denn das inhaltliche Programm war pickepacke voll.Im Forum 1 ging es um die Ehrenamtlichen, die Gewinnung von Freiwilligen und welche Rahmenbedingungen sich besser eignen bzw. eine gute Basis legen für eine für beide Seiten zufriedenstellende und Zusammenarbeit. Unter dem Titel „Engagementgewinnung ‐ Wir brauchen Euch – Menschen begeistern für Vereine“ moderierte Dagmar Ernst (RSB-Vorstand für Vereinsentwicklung) das Forum. Es referierten mit ihrer mitreißenden und begeisternden Art Jennifer Knake (Niedersächsischer Turnerbund, Zuständige fürs Freiwilligenmanagement), Anna-Lena Schrader (TSV Germania Arpke, Sportabzeichen-Teammitglied) und Philipp Kärst (Regionssportbund Hannover, Freiwilligendienstler und Sprecher), die sich auch mit ihrer Erfahrung in die anschließende Diskussion mit einbrachten.Im Forum 2 beschäftigte man sich unterdessen näher mit dem Thema Nachhaltigkeit. Es lud ein mit dem Titel „Nachhaltigkeit ‐ Umwelt (‐schutz) im Verein – Wir können auch nachhaltig“ Jürgen Pigors (RSB-Geschäftsstellenmitarbeiter) moderierte im Seminarraum 308 das Forum, das inhaltlich Erfahrungen, Anregungen und Tipps von Mira Pape (Sportjugend Niedersachsen), Sönke Nordmeyer (LandesSportBund Niedersachsen, Organisationsentwicklung) und Felix Decker (SportRegion Hannover, Sportreferent Bildung und Jugend) zu bieten hatte.Im Hörsaal 2 moderierte parallel dazu Katharina Lika (RSB-Vorstand für Sportentwicklung) das Forum 3 mit dem Titel „Outdoorsport - Nicht nur ein Trend – Outdoorsport im Verein“. Hier gab es Vorstellungen und Austausch mit mehreren Akteur:innen, die ihre Angebote und Erfahrungen zum Thema Outdoorsport bzw. Sport im Freien mit dem Plenum teilten und anschließend Fragen beantworteten. Mit dabei: Michael Diessner (Sport‐Thieme), Sandy Stoll & Karl Schilling (Turn‐Klubb zu Hannover) sowie Nina Panitz (LandesSportBund Niedersachsen) zusammen mit der Praktikantin Marieke Bölsing und dem Praktikanten Lenard Hansen.Ab 19:30 Uhr hatten noch einmal alle Teilnehmenden die Möglichkeit den Markt der Möglichkeiten zu besuchen oder sich bei einem Imbiss bis 19:55 Uhr im Foyer auszutauschen.Um 20:00 Uhr startete im Toto-Lotto-Saal dann der letzte Programmpunkt. Hier stellte das Moderatoren-Team noch einmal für alle kurz die Ergebnisse aus den Foren vor bevor es abschließende Worte gab mit dem Hinweis auf die Planung zum nächsten Sportkongress in 2023.Mehr Infos, wie die Protokolle zu den Foren sowie weiteres Material zum Anschauen und Herunterladen, wie Präsentationsfolien, Links und Impressionen über eine Bildergalerie zur Veranstaltung gibt's in Kürze auf unserer Unterseite: www.rsbhannover.de/sportkongressHinweis: Unser Dank gilt den Förderern unserer Veranstaltung! Der Sportkongress 2022 wurde realiisiert durch die Förderung des LandesSportBundes aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen, der Sparkasse Hannover, der BKK24 sowie Sport-Thieme.