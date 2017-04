Vor genau 100 Jahren fuhr das erste 400 Tonnen Schiff in den Lindener Hafen ein

Ich habe am Sonntag, 2. April 2017 , nach dem Scillablütenfest noch eine kleine Rundtour durch den Lindener Hafen und der Wasserstadt in Limmer gemacht und dabei das alte Contiwahrzeichen, den Wasserturm eingerüstet gesehen. Die Sanierung soll etwa eine Million Euro kosten. Bin dann auch über den Weg am Gelände des Niedersächsischen Motorsorts Club zum " Bermuda Dreieck " gegangen. Diesen Namen haben Contimitarbeiter und Anwohner für die Trennung des Kanals zum Lindener Hafen und Leine Abstiegskanal, genannt. Wir, die am Lindener Hafen in der Nähe wohnten haben den Hafen vor mehr als 60 Jahren als" Badeland " genutzt und viele Kinder haben dort auch das Schwimmen gelernt.