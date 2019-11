LAN-Party für Eltern – Action und Abenteuer selbst erleben

Ob Fortnite oder Brawl Stars – digitale Spiele sind bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt. Das gegenseitige Bekämpfen mit futuristisch aussehenden Waffen ist ein fesselndes Spielerlebnis, das viele Eltern nicht nachvollziehen können. Sie sehen die intensive Beschäftigung ihres Nachwuchses mit digitalen Spielen kritisch und befürchten, dass sich der Konsum negativ auf die schulische Leistung auswirken wird oder sich sogar ein suchtartiges Verhalten entwickeln könnte.

Viele Kinder nutzen Spiele, die für ihr Alter nicht geeignet und nicht freigegeben sind (USK-Altersfreigabe). Deshalb ist es wichtig, darüber mit Eltern ins Gespräch zu kommen, damit sie altersadäquate Grenzen setzen können. Die Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (LJS) lädtzu einerein, um sich mit den Computerspielen von Mädchen und Jungen auseinanderzusetzen. Ankönnen Mütter und Väter die Computerspiele selbst ausprobieren und diekennenlernen.stehen zur Seite, gerade auch für diejenigen Eltern, die kaum Erfahrung mit aktuellen Spielen haben.Nach der Begrüßung durchund die, führtaus Berlin in das Thema ein: Digitale Spiele: Das sollen Eltern wissen“. Zwischen der ersten und zweiten Spielphase wird Eva Hanel unter der Überschrift „Pure Ballerei oder spannende Abenteuer?“ die Positionen des Jugendschutzes erläutern. Der Eintritt ist frei.---info@jugendschutz-niedersachsen.de oder auf der LJS-Website: https://www.jugendschutz-niedersachsen.de//seminar... der Veranstaltung entnehmen Sie freundlicherweise dem Flyer in der Dropbox (Link s.u.)Eva Hanel, Referentin für Medien der LJS, T: 0511-858788, Eva.Hanel@jugendschutz-niedersachsen.de, www.jugendschutz-niedersachsen.dezur honorarfreien Verwendung (Quelle: LJS), finden Sie in dieser Dropbox: https://www.dropbox.com/sh/1wgtaef9ufszpt3/AADlGqB...